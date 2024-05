Dopo qualche preoccupazione, è finalmente in arrivo la firma di Lautaro Martinez con l'Inter. La notizia viene confermata anche da Fabrizio Biasin

"Inter-Lautaro, fumata bianca in avvicinamento, rinnovo in vista con nuovo orizzonte 2029. Serviva un po’ di buona volontà da parte di tutti e, a quanto pare, tutti hanno fatto uno sforzo per il bene comune. Bravi, benissimo così".