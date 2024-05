C'è la svolta in merito alla trattativa per il rinnovo di contratto con l'Inter di Lautaro Martinez. Gianluca Di Marzio conferma infatti come il capitano nerazzurro abbia deciso di accettare l'offerta del club da 9 milioni più bonus, ed è pronto a firmare il prolungamento fino al 2029. Mancano solamente gli ultimi dettagli e poi l'ufficialità: Lautaro continuerà ad essere il capitano e il punto fermo dell'Inter.