Inter, Biasin: “Eriksen? C’è una sensazione. Nainggolan? Diciamo che al 51%…”

Nel corso del suo editoriale per TuttoMercatoWeb, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha fatto il punto sul futuro di alcuni nomi di casa Inter, soffermandosi su quello di Radja Nainggolan: “Il Cagliari insiste, ma cerca una formula simile a quella utilizzata con Godin (buonuscita al giocatore più qualche mensilità pagata dall’Inter). Si farà? Diciamo 51% sì, 49% no. Eriksen? Calma. Non abbiamo alcun tipo di certezza (come sempre), ma la sensazione è che Conte quest’anno intenda seriamente provare ad alternare 3-5-2 e 3-4-1-2; a quel punto, oltre a due dei tre “muscolari” citati qualche riga fa, ci sarebbe spazio anche per il danese, che poi è anche il giocatore più talentuoso di tutto il lotto”