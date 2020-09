SM – Inter, ecco la formazione che sogna Conte con Vidal: fuori Brozo ed Eriksen. ‘Nuovo’ Sensi

Finalmente, Antonio Conte potrà prestissimo riabbracciare Arturo Vidal, il giocatore che lui stesso ha reso grande ai tempi della Juventus e che ha inseguito per tanti mesi. Il centrocampista cileno ha passato le visite mediche e a stretto giro di posta porrà anche la firma sul contratto che lo legherà all’Inter per almeno due stagioni. Ora, per Conte viene il tempo delle scelte: la sua squadra, con questo ulteriore innesto di spessore, ha tantissime alternative, soprattutto a centrocampo. In attesa di qualche partenza a questo punto prevedibile, secondo Sport Mediaset c’è un’Inter precisa che l’allenatore nerazzurro sogna, ovviamente con Vidal in campo. Con i nuovi acquisti in campo, la squadra potrebbe schierarsi con Kolarov (alternato a Bastoni) in posizione di centrale di sinistra nella difesa a tre in compagnia di Skriniar e de Vrij.

A centrocampo, a sfrecciare sulla destra ci sarebbe ovviamente Hakimi, con Young sull’altra corsia (in attesa di un rinforzo in quella zona di campo). In mezzo, il terzetto composto da Barella, Sensi in posizione di regista come ai tempi del Sassuolo e, appunto, Vidal. Fuori, dunque, sia Brozovic che Eriksen. Intoccabili, ovviamente, quei due lì davanti.

(Fonte: Sport Mediaset)