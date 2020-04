Inter, Biasin: “Perisic? In Germania non così contenti di lui”. E su Icardi sentenzia così

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha parlato dei temi più rilevanti riguardo il mercato dell’Inter, cominciando da Federico Chiesa: “Eviterei di parlare di cifre, perché post Covid saranno molto differenti. La sua posizione ideale è in modulo 4-3-3. Perisic? In Germania non sono così contenti di lui, anche se secondo me non ha fatto male. Difficile fare qualsiasi tipo di ragionamento adesso. Icardi? Secondo me alla fine resterà a Parigi, non ha fatto male”.