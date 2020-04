Inter, reintegro di Icardi in rosa? La Gazzetta dello Sport risponde così sul suo futuro

Se sul fronte Radja Nainggolan e Ivan Perisic l’Inter non avrebbe problemi a valutare un reinserimento in rosa, per Mauro Icardi non è possibile fare lo stesso discorso. Il futuro dell’argentino è completamente in mano al Paris Saint-Germain, che può trattenerlo staccando un assegno di 70 milioni di euro. Ma nel caso non lo faccia, spiega La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro sa già cosa fare con Maurito: “Icardi, va detto, farebbe più fatica a trovare una concreta collocazione nel nuovo progetto tattico e a sanare poi del tutto le frizioni con il club in generale. È quindi su Mauro in particolare che si cercherà a prescindere di monetizzare“.