"Nei prossimi giorni bisognerà trovare il modo di capire la situazione. Quando si sente parlare troppo un procuratore, non è un bel segnale, vuol dire che la vicenda non è conclusa. Qualcuno ha mai sentito l'agente di Barella? Nessuno, perché non ci sono problemi. Camano ha portato la sua offerta, che per l'Inter non è avvicinabile. Due soluzioni, quindi: o il giocatore e il suo procuratore sono convinti di meritare di più, e io sono convinto che qualcuno in giro per l'Europa quei soldi glieli dà, oppure Lautaro fa un passo verso l'Inter, tenendo fede alla sua voglia di restare. Non ci sono altre strade".