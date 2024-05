Mercato Inter, grossa novità dopo anni. Piano da 70 milioni per tre pedine

C'è una novità sostanziale rispetto agli scorsi anni sul mercato dell'Inter. La conferma la Gazzetta dello Sport in edicola stamattina: "L’aumento dei ricavi e i milioni garantiti dalle partecipazioni ai nuovi Champions League e Mondiale per Club in linea teorica permettono per la prima volta dopo anni di non cedere alcun big, facendo tesoretto con Dumfries, Arnautovic, Correa e qualche giovane".

Servirà comunque un certo lavoro sul mercato in uscita, per rendere possibile l'autofinanziamento. Perché l'ambizione è comunque alta, come sottolinea la rosea. Si legge infatti: "L’idea è quella di rastrellare una settantina di milioni che potrebbero bastare per andare a prendere un portiere, un vice Dumfries e una quarta punta che permetterà a Inzaghi di fare riposare Lautaro e Thuram senza perdere troppo in efficacia. Il piano studiato con la vecchia proprietà e ora in attesa di ricevere l’ok da parte di Oaktree nei vertici in programma nelle prossime ore passa da un tipo diverso di sacrificio, quello di un giovane sul quale hanno messo gli occhi in tanti: Valentin Carboni".