Come vi abbiamo riportato , con la matematica qualificazione alla prossima Champions League è scattato per l'Inter obbligo di riscatto di Carlos Augusto dal Monza.

Fabrizio Biasin ha commentato così su X: "'Inter, con la matematica qualificazione alla prossima Champions scatta l’obbligo di riscatto per #CarlosAugusto'. 4,5 milioni per il prestito oneroso + 7,5 per il riscatto = 12 milioni. Dodici milioni spesi bene".