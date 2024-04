No ThuLa, no party? Non è proprio così. In una serata in cui i due attaccanti, finora molto spesso decisivi, non sono in grande serata, ci pensano ancora una volta i difensori a trascinare la squadra. Un altro clean sheet, questa volta lo archivia Audero, ma soprattutto un’altra gara sbloccata grazie a un gol di un difensore. Un dato che ormai non sorprende più, ma che è diventato una certezza nell'Inter di Inzaghi. Oggi è toccato a Dimarco; col Napoli era stato Darmian ad andare a segno, col Bologna Bisseck (senza dimenticare il momentaneo vantaggio di Dimarco a Madrid in Champions League). E come se non bastasse a firmare i tre assist per le reti di questi difensori nelle ultime 3 gare di campionato è stato un altro giocatore del pacchetto arretrato: Bastoni. Che poi considerarlo solamente un difensore è fargli un grosso torto, è sempre di più il regista arretrato della formazione di Inzaghi.