Bloccata sul nascere la grande cessione. Richiesta Dortmund: “L’Inter non vuole parlarne”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul mercato in uscita dell’Inter che, a meno di tre giorni dalla fine della sessione di campagna acquisti, vive ore molto intense:

“Obiettivo uscite invece per l’Inter, che in questi ultimi tre giorni di mercato deve definire alcune situazioni. Nainggolan alla fine andrà a Cagliari. Più difficile capire cosa accadrà con Joao Mario, Vecino e Asamoah. Con Dalbert in Ligue 1 al Rennes, l’Inter ora proverà a fare un tentativo per Marcos Alonso. Per Eriksen c’è stato un sondaggio del Borussia Dortmund. Il danese è un giocatore di primissima fascia e i nerazzurri in questo momento non hanno alcuna intenzione di privarsene“.

(Fonte: TMW)