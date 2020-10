Nainggolan-Cagliari, fase di stallo: Inter ferma sulla propria posizione, cala l’ottimismo

Nessuna novità per quanto riguarda il ritorno al Cagliari di Radja Nainggolan: il club sardo, come confermato direttamente dal presidente Giulini, ha da tempo trovato un accordo con il centrocampista belga, ma l’Inter non intende concedere un nuovo prestito, nè tantomeno “regalare” il Ninja. L’incontro avvenuto nella giornata di ieri con Alessandro Beltrami, agente del giocatore, non ha fatto altro che confermare la fase di stallo della trattativa.

Cala l’ottimismo, come raccontato da La Gazzetta dello Sport: “A Milano valutano il belga almeno 10 milioni di euro e antepongono la cessione a titolo definitivo, il Cagliari vorrebbe “ammortizzare” con l’inserimento del giovane Riccardo Ladinetti. Si va avanti a trattare: nelle ultimissime ore, però, l’ottimismo per chiudere è diminuito, da una parte e dall’altra“.