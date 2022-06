Sky – Bremer, Inter avanti. Milan attentissimo se salta l’affare: “Piccolo spiraglio”

Il club rossonero guarda con attenzione alla trattativa tra il Toro e i nerazzurri per il giocatore brasiliano

Il Milan continua a monitorare la pista che porta a Bremer. Il club rossonero è consapevole che l'Inter sul giocatore del Torino è in vantaggio - hanno spiegato a Skysport- che lo ha bloccato da tempo. Ma resta lì in caso saltasse l'affare tra la società nerazzurra e quella granata. In caso i rossoneri potrebbero approfittarne, ma ad oggi è "un piccolissimo spiraglio".