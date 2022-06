Sky – Inter, via Skriniar: arriveranno due difensori. Si lavora su Bremer e Milenkovic

Saranno giorni particolari anche sul discorso di Skriniar. Il Chelsea si è aggiunto ai corteggiatori del giocatore e divide il suo interesse tra il calciatore nerazzurro e De Ligt. Con la partenza del calciatore slovacco l'Interprenderebbe due difensori per sopperire alla sua assenza e i nomi restano quelli di Bremer e Milenkovic, sottolinea a Skysport Gianluca Di Marzio. Il mercato dell'Inter in entrata quindi non è ancora finito dopo diversi colpi importanti, da Mkhitaryan passando per Asllani.