Di Marzio – Bremer, Juve fiduciosa: pronti 40mln e stipendio più alto. Se l’Inter fallisce…

Marco Macca

Oggi, come noto, Inter e Torino avranno un incontro decisivo per provare a chiudere l'affare per il trasferimento in nerazzurro di Gleison Bremer. Qualora la trattativa non dovesse andare in porto, però, la Juventus è pronta a inserirsi con forza. Ecco la strategia bianconera secondo Di Marzio:

"I bianconeri vogliono provare il blitz per Bremer se oggi non dovesse chiudersi la trattativa tra l'Inter e il difensore del Torino. Visto l'accordo con il Bayern per De Ligt, la Juve vorrebbe rilanciare con un'offerta più alta al Torino di 40 milioni e alzando anche la proposta al giocatore. Tutto però aspettando l'incontro di oggi tra l'Inter e il Torino (...). Oggi sarà quindi una giornata decisiva per Bremer, ma la Juve attende fiduciosa".

