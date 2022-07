Pedullà – Bremer, per Inter valgono parola data e accordi raggiunti: i nerazzurri potrebbero…

"L’Inter aveva e ha intenzione di di chiudere per 30 milioni lui eventuali bonus più un accordo sul cartellino di Casadei che consenta all’Inter di mantenere il controllo in futuro. Ma ci sta che la Juve – dopo aver ceduto de Ligt al Bayern – decida di rilanciare. A quel punto si aprirebbe un’asta e l’Inter potrebbe decidere di non partecipare, dopo un inseguimento lungo mesi e mesi. Per l’Inter valgono la parola data e gli accordi raggiunti (solo da formalizzare). Busardò vorrebbe che Bremer mantenesse la parola data all’Inter, ma dinanzi ai giochi al rialzo la decisione non spetterebbe più a lui e potrebbe subentrare un altro intermediario. A quel punto l’Inter terrebbe Skriniar, ma intanto confida ancora di perfezionare l’inseguimento a Bremer".