Riecco Brozovic. Ora si punta l’incasso: al suo posto può sbarcare all’Inter…

"E infine Brozovic. Il croato è tornato quello della scorsa stagione, per la gioia di Inzaghi. Ma per la società non è incedibile, tutt’altro, nonostante un rinnovo di contratto lunghissimo firmato un anno fa. Resta da capire quale squadra potrà avvicinare il giocatore, che ha un contratto oneroso da 6 milioni netti. Antenne sempre accese sul possibile scambio con Kessie, mentre ad oggi non ha trovato conferme l’interesse del Psg. Di sicuro, l’Inter della prossima stagione avrà molte facce nuove rispetto al gruppo attuale. La continuità, meglio cercarla attorno al profilo di Lautaro".