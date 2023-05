Lautaro resta, ma l’Inter rilancia: attorno al Toro si apre un altro scenario importante

Lautaro Martinez è nella strettissima cerchia dei giocatori incedibili per l'Inter in vista della prossima estate di mercato

Lautaro Martinez è nella strettissima cerchia dei giocatori incedibili per l'Inter in vista della prossima estate di mercato. Ma non è tutto: oltre a non considerarlo in vendita, infatti, il club nerazzurro, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, è pronto ad affidare all'argentino la fascia di nuovo capitano interista.