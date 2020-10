Sportske – Brozovic, c’era un’ipotesi scambio in UK: all’Inter sarebbero andati 20mln più…

Si è tanto parlato di un possibile addio di Marcelo Brozovic all’Inter, nel corso dell’ultima sessione di calciomercato. Alla fine, il centrocampista croato è rimasto in nerazzurro, ma il suo nome è circolato in relazione ad alcune trattative. E, dalla Croazia, arriva anche un interessante retroscena:

“Conte lo avrebbe mandato addirittura al Fulham per Zambo Anguissa e venti mln di euro, ma il giocatore ha rifiutato il club londinese. Anche il Bayern accostato a Brozovic non si è mai fatto avanti e non si è infiammata neanche la pista PSG“.

(Fonte: sportske.jutarnji.hr)