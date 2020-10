Inter, in Francia: “PSG, Brozovic e Skriniar non arriveranno. Anzi: una fonte da Milano…”

Il Paris Saint-Germain non acquisterà dall’Inter. E’ sicuro in quest’affermazione il quotidiano francese Le Parisien, che afferma come, a meno di ribaltoni, sia impossibile che Marcelo Brozovic e Milan Skriniar firmino per il club parigino.

“E’ impossibile”, ha infatti dichiarato una fonte milanese al portale. Nello specifico, per il centrocampista croato era stato ipotizzato uno scambio con Leandro Paredes, che non ha però intenzione di lasciare il Parco dei Principi. L’arrivo del 77 nerazzurro è quindi infattibile.

In quanto a Skriniar, invece, non dovrebbe lasciare Milano: l’Inter continua infatti a chiedere 50 milioni per lui. Lo slovacco, dunque, conclude il portale, non può arrivare a Parigi.