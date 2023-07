“Quando l’odio non funziona, cominciano a dire bugie”. Che vergogna le parole che Lukaku ha dedicato via social all’Inter. L’attaccante belga continua a mescolare in maniera imbarazzante sentimenti e affari. La verità è semplice: ha tradito l‘amore del mondo nerazzurro per qualche milione in più. Punto e basta. Si dimentichi dell’Inter. Forse andrà alla Juve, forse andrà all’Al Hilal. Di sicuro ha segnato il più clamoroso autogol della sua carriera".