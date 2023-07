ESCLUSIVA Kessler (TZ): “Sommer vuole l’Inter, ma nessuna clausola. E senza erede il Bayern…”

È vero che Tuchel non vuole lasciarlo partire in attesa della guarigione di Neuer? — Sì, confermo. L'intenzione di Tuchel è non lasciarlo andare via andare finché il Bayern non avrà un successore adatto. Finché il Bayern non avrà un sostituto, non lo venderà, perché si troverebbe in una posizione più debole nella trattativa con l'Inter. Ma il nome per il Bayern non è Mamardashvili. Uno dei portieri della lista è Bonou del Siviglia. Ma ciò che è vero è che internamente il Bayern non è sicuro al 100% di quale profilo di portiere vuole comprare.

Cosa puoi dirci della clausola rescissoria? — Non esiste nessuna clausola rescissoria ma un accordo tra gentiluomini che gli permetterebbe di andare via in estate per la stessa cifra con cui è arrivato al Bayern lo scorso inverno. Quindi 8 milioni di euro.

In Italia gira voce che l'Inter voglia anche Sabitzer. Ci sono conferme? — No, Sabitzer è vicino al Borussia Dortmund.

Pensi che Sommer alla fine andrà all'Inter? — Penso che sarebbe un ottimo portiere per l'Inter. Sarebbe una vittoria per il club e per Sommer.

Il Bayern cerca un attaccante. Lautaro Martinez è mai stato un'opzione? — Per questa estate no. Il Bayern sta facendo di tutto per prendere Kane. Altrimenti, il piano B di Thuchel è Vlahovic.