Mercato Inter: i 3 motivi per cui Bellerin è il preferito. I dubbi che c’erano…

Le vere ragioni per cui l'esterno spagnolo è la prima scelta per il dopo Hakimi

La scelta numero uno per la fascia destra dell’Inter ha un nome e un cognome: Hector Bellerin. Per il dopo Achraf Hakimi, i nerazzurri si stanno muovendo su diverse piste e lo spagnolo è la priorità al momento. La Gazzetta dello Sport oggi ha spiegato perché Bellerin è il primo indiziato a sostituire il marocchino: “Al netto delle difficoltà con il danaroso Arsenal, è Hector Bellerin il preferito per raccogliere un’eredità tanto pesante. Lo è per spessore internazionale, capacità di sprintare che tanto ricorda il marocchino, carisma. I dubbi sulla tenuta fisica sono pure sfumati: l’infortunio gravissimo al ginocchio del gennaio 2019 ha condizionato gli ultimi anni di carriera di Bellerin, ma i nerazzurri sono convinti di poterlo adattare senza grosse difficoltà”, si legge.