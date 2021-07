Inter, summit dirigenza-Inzaghi: all-in per Bellerin, Alonso anche senza Hakimi

I nerazzurri si muovono sul mercato per sostituire Hakimi sulla corsia destra, ma occhio anche alla fascia mancina

L’ Inter pianifica il mercato che sarà. In attesa di ufficializzare la cessione di Achraf Hakimi al PSG, i nerazzurri studiano le mosse in entrata. Dopo il viaggio a Rimini per l’evento inaugurale della sessione di calciomercato, Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin hanno incontrato Simone Inzaghi per fare il punto sulle operazioni in uscita e in entrata. Ne parla in modo approfondito La Gazzetta dello Sport oggi.

Il preferito è dunque Bellerin per sostituire l’esterno marocchino, ma non è il solo esterno spagnolo nel mirino dell’Inter per la prossima stagione. Il nome per la fascia sinistra lo svela sempre la Gazzetta oggi ed è un profilo già nelle scorse settimane accostato ai nerazzurri in chiave mercato: “I dirigenti nerazzurri e Inzaghi non hanno concentrato i loro pensieri solo sull’Arsenal di Bellerin, ma hanno drizzato le antenne pure sul Chelsea. I Blues, che pure erano stati in corsa a lungo per Hakimi, possiedono una batteria di esterni in esubero che interessa ai campioni di Italia. Uno su tutti è spagnolo, proprio come Bellerin ma di piede mancino: Marcos Alonso resta, nonostante tutto, la soluzione più gradita a sinistra. Resiste oltre l’affaire Hakimi: l’ex viola era stato inserito come contropartita (graditissima) per Achraf, ma il marocchino ha poi scelto altre strade e quindi bisogna ricominciare da capo nella trattativa. Certo, c’è di mezzo Marina Granovskaia, la plenipotenziaria del Chelsea e osso durissimo al tavolo. In più, il budget nerazzurro per l’esterno è minimo, dieci milioni o giù di là, e la bottega molto cara: anche in questo caso servirà la famosa creatività per disegnare la formula giusta”, si legge.