Calciomercato Inter: la società ha stanziato il budget per il colpo Emerson

Quanto hanno intenzione di spendere i nerazzurri per il regalo a Simone Inzaghi sulla corsia mancina del centrocampo

L'Interstanzia il budget per il colpo Emerson Palmieri. Il Chelsea continua a chiedere 20 milioni di euro per l'esterno italo-brasiliano, ora impegnato agli Europei con la Nazionale del ct Roberto Mancini. I nerazzurri però non hanno intenzione di assecondare le richieste dei Blues: la spesa massima per il colpo Emerson a oggi è di 15 milioni di euro bonus inclusi. Altrimenti l'Inter si muoverà alla ricerca di alternative per la corsia mancina.