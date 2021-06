Inter, i colpi per Inzaghi sulle fasce: i veri preferiti a destra e sinistra

Il nuovo allenatore ha indicato questi due profili alla società nerazzurra per rinforzare le due corsie laterali

Due nomi su tutti. Sono i preferiti dell’Inter e in particolare del nuovo allenatore Simone Inzaghi per rinforzare la rosa e più nel particolare le due corsie laterali, destra e sinistra. Due ruoli fondamentali nel 3-5-2 del nuovo allenatore nerazzurro. Come svela il Corriere dello Sport oggi, “Marcos Alonso è la prima opzione di Inzaghi per la fascia sinistra. Per quella destra occhio a Dumfries”, si legge. Sono loro al momento le prime scelte di Inzaghi per la nuova Inter sulle fasce.