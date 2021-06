GdS – Inter, Inzaghi sempre a contatto con Marotta e Ausilio. Sta provvedendo…

Il nuovo allenatore nerazzurro ci tiene ad essere sempre aggiornato e a condividere il suo punto di vista

Il mercato non è ancora entrato nel vivo, ma i contatti tra Simone Inzaghi e la dirigenza nerazzurra sono già frenetici. Il telefono è bollente, come spiega la Gazzetta dello Sport, perché il nuovo tecnico vuole dare un'impronta importante fin da subito nella strategia della nuova stagione: "I vertici di mercato si fanno ormai al telefono o via Zoom, così non c’è stato giorno in cui l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio non abbiano conferito con lui. Simone, aziendalista ma pure decisionista, sta provvedendo a dare una rotta in una difficilissima sessione".