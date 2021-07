GdS – Inter, Nainggolan a Cagliari… per restare: cresce l’attesa per l’accordo

Il centrocampista belga attende il via libera definitivo dalle due società per prolungare la sua permanenza in Sardegna

Radja Nainggolan è pronto a salutare di nuovo l'Inter. Il centrocampista belga attende l'intesa totale tra le parti per dire addio ai nerazzurri e firmare nuovamente con il Cagliari. Proprio in Sardegna si trova in questi giorni di relax concessi da Simone Inzaghi e spera di non dover tornare a Milano nelle prossime ore, come sottolinea Alfredo Pedullà su Gazzetta.it: "La volontà di Nainggolan sarebbe quella di prolungare i due giorni di relax a Cagliari, significherebbe che i club (Inter e Cagliari, ndr) hanno trovato la famosa intesa, nel pieno rispetto di un rapporto vero, sincero, in cui non si guarda spesso ai due milioni in più o in meno sul prestito o alla differenza sui rispettivi ingaggi", si legge.