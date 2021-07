GdS – Nandez all’Inter, ci siamo: “Avrebbe già prenotato il volo per Milano”

Il centrocampista uruguaiano è pronto a sbarcare a Milano per diventare un nuovo giocatore nerazzurro: trattativa ai dettagli

Nahitan Nandez è sempre più vicino all’Inter. La trattativa è in chiusura, ormai mancano soltanto pochi dettagli per l’arrivo del centrocampista uruguaiano in nerazzurro. Dopo aver ricevuto un permesso extra dalla società, Nandez spera di atterrare direttamente a Milano, sponda Inter. Importanti aggiornamenti arrivano dalla Gazzetta dello Sport.

“Sono sulla stessa barca, quella del reciproco desiderio. Nahitan ha chiesto al Cagliari di andare all’Inter, è una priorità assoluta. E guardacaso le vacanze dopo la Copa America si sono allungate: Godin è tornato, Nandez no. Eppure il supplemento di lavoro con l’Uruguay era terminato lo stesso giorno. Anche Godin ha mercato (sirene turche soprattutto) ma rispetto al suo compagno lui non ha ancora deciso, anzi vorrebbe restare all’ombra del Poetto. Invece Nandez sogna l’Inter notte e giorno, avrebbe prenotato un paio di voli per le prossime 48 ore. Il suo desiderio è quello di atterrare a Milano per restarci, balla ancora qualcosa per trovare la completa quadratura tra i club, ma si viaggia sulla strada dell’intesa definitiva”, scrive Alfredo Pedullà.