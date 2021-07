Inter, non solo l’esterno destro: i due nomi più caldi per la fascia sinistra

Due piste su tutte per la corsia mancina della squadra allenata da Simone Inzaghi

Almeno un colpo a destra per sostituire Achraf Hakimi, ma non solo. L’Inter si muove anche per rinforzare la corsia mancina e in particolare monitora due piste su tutte. Come svela Tuttosport, “l’Inter continua a valutare delle opportunità in uscita dalle big straniere con Kurzawa (PSG) e Alex Telles (Manchester United) che sono i due nomi più caldi per il club nerazzurro”. Al momento, Inzaghi in rosa ha Ivan Perisic e Federico Dimarco per quel ruolo, ma soprattutto il primo non è certo di restare.