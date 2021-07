Inter, addio Pinamonti e poi arriva una punta: “Tre nomi, uno è davanti a tutti”

Le strategie di mercato della società nerazzurra per rinforzare l'attacco di Inzaghi: c'è un favorito oggi

Prima le uscite, poi le entrate. Le strategie di mercato dell’Inter non cambiano e la società nerazzurra sta lavorando per cedere un giocatore in particolare: Andrea Pinamonti. Dopo l’utilizzo col contagocce della passata stagione con Antonio Conte, l’attaccante classe 1999 vuole giocare con maggiore continuità. Come riporta il Corriere dello Sport, “il club vuole sistemarlo per mettere a disposizione di Inzaghi un altro attaccante di peso (Scamacca avanti su Petagna e Keita): l'ex Genoa e Frosinone interessa all'Empoli e all’estero”, si legge.