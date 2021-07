Inter, serve un doppio incastro per il colpo Scamacca: la situazione

Gli aggiornamenti sulla pista che porta al giocatore del Sassuolo per rinforzare l'attacco di Simone Inzaghi

La priorità ora è Nahitan Nandez per l’Inter. Prosegue la trattativa con il Cagliari, si cerca una quadra su formula e cifre. Intanto, i nerazzurri monitorano anche tutte le piste possibili per l’attacco. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Gianluca Scamacca e da Sportitalia sono arrivati importanti aggiornamenti. Servirebbe infatti un doppio incastro per vedere l’attaccante in nerazzurro: in primis la cessione di Andrea Pinamonti e poi l’apertura del Sassuolo alla cessione di Scamacca in prestito con diritto di riscatto. Sono queste le due condizioni fondamentali.