Sky – Nandez, manca l’accordo. Il Cagliari apre al prestito, ma non alle condizioni Inter

Il giocatore del Cagliari è il prescelto per la fascia destra dell'Inter ma ancora non c'è un accordo tra i due club

Nandez è l'esterno scelto dall'Inter per sostituire Hakimi andato al Psg. La trattativa per il giocatore del Cagliari prosegue, ma non ci sono sviluppi.

"Inter e Cagliari non hanno l'accordo per Nandez. È un obiettivo nerazzurro ma l'intesa non è stata trovata perché il club sardo aprirebbe al prestito ma non alle condizioni economiche che vorrebbe l'Inter. Il centrocampista uruguaiano è un obiettivo dei nerazzurri, che però devono rispettare i paletti economici imposti dalla società per chiudere l’operazione. La dirigenza dell’Inter può far arrivare il giocatore solo in prestito, ma a cifre inferiori a quelle proposte in questi giorni dal Cagliari", spiega Sky Sport.