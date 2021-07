Non solo Correa: l’Inter ha in mente tre nomi se parte Lautaro Martinez

I profili seguiti dalla società nerazzurra per l'attacco in caso di addio di Lautaro Martinez in questa finestra di mercato

Il nome di Joaquin Correa, ma non solo. L’Inter segue anche altri profili per l’attacco per un eventuale dopo Lautaro Martinez. L’attaccante argentino non ha ancora l’accordo sul rinnovo di contratto coi nerazzurri e nelle ultime ore ci sono stati nuovi rumors sul suo possibile addio in estate. Come riportato da Calciomercato.com, “il club nerazzurro non vuole farsi trovare impreparato e inizia a guardarsi attorno per l'eventuale dopo Lautaro. In questo senso al nome di Giacomo Raspadori del Sassuolo si aggiunge quello di Joaquín Correa, che Simone Inzaghi conosce benissimo avendolo già allenato alla Lazio”. E poi c’è il sogno Dusan Vlahovic, menzionato sempre dal sito per l’attacco nerazzurro, ma più per la prossima stagione.