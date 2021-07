Inter, un attaccante sul mercato: “Non rientra nei piani di società e Inzaghi”

Il calciatore è fuori dal progetto nerazzurro in vista della prossima stagione: si lavora per l'addio a titolo definitivo

Si lavora alle uscite in casa Inter. Non mancano gli esuberi tra i nerazzurri e Calciomercato.com si sofferma su un caso in particolare: “Una delle situazioni più controverse per l’Inter è quella relativa ad Andrea Pinamonti, che attualmente non rientra nei piani del club e di Simone Inzaghi e per il quale prosegue la ricerca di una soluzione in uscita a titolo definitivo”, si legge. Ci pensa lo Spezia di Thiago Motta, ma l'ingaggio da 2 milioni di euro al momento è un ostacolo e non è da escludere un'esperienza all'estero per il classe 1999.