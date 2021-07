MD – Lautaro Martinez prima scelta di Simeone: la volontà dell’Inter è chiara

Aggiornamenti dalla Spagna sul futuro del Toro, che resta tra le prime scelte dell'Atletico Madrid per rinforzare l'attacco

Nuovi rumors dalla Spagna su Lautaro Martinez . “L’Inter vuole fare un passo chiave per impedire all’Atletico di ingaggiare Lautaro” , il titolo dell’articolo del Mundo Deportivo. L’argentino, fresco vincitore della Coppa America contro il Brasile, resta tra le primissime scelte del Cholo Simeone per rinforzare l’attacco infatti.

L’Atletico Madrid - spiega il Mundo - sta cercando un numero 9 per rinforzare l’attacco e affiancare Luis Suarez. Il quotidiano ha ipotizzato uno scambio col Barcellona tra Saul Niguez e Antoine Griezmann, vecchia conoscenza proprio dei Colchoneros. Un’operazione che chiuderebbe la porta all’arrivo di Lautaro Martinez, il vero sogno estivo di Simeone . L’Atletico vorrebbe assicurarsi le prestazioni dell’argentino anche in vista della scadenza di contratto di Suarez nella prossima stagione.

La volontà dell’Inter però è chiara e il Mundo Deportivo cita la posizione della Gazzetta dello Sport sul rinnovo di contrato del Toro. I nerazzurri vogliono prolungare l’accordo con Lautaro Martinez e il giocatore aspetta l’offerta giusta del club di Viale della Liberazione. Attualmente il Toro guadagna 2,5 milioni a stagione, ne chiede almeno 5 per restare in nerazzurro, anche se vorrebbe pareggiare i 7 di Sanchez. Al momento i dialoghi tra le parti non sono ripresi e non si spengono i rumors sull’Atletico Madrid. Nonostante la volontà di Lautaro e dell’Inter siano chiare.