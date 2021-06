GdS – Calhanoglu, confermate le cifre. Così è nato l’affare con l’Inter

Il giocatore non aveva ancora rinnovato il contratto in scadenza con il Milan e arriverà al club nerazzurro a parametro zero

Eva A. Provenzano

La Gazzetta dello Sport sostiene che c'è fiducia. Calhanogluè vicino al passaggio all'Inter. Il suo contratto con il Milan scade il 30 giugno e non è stato rinnovato. Arriverà sulla sponda nerazzurra di Milano a parametro zero. Triennale a cinque mln a stagione e uno di bonus. Conferma le cifra anche La Gazzetta dello Sport che sottolinea: "Il calciatore potrebbe indossare la 11 o la 21 dato che al club nerazzurro il 10 è di Lautaro".

Il centrocampista turco chiedeva al Milan 5 mln di ingaggio e i rossoneri si erano spinti fino a quattro. I nerazzurri lo hanno accontentato e il suo agente - Gordon Stipic - lo ha proposto a Marotta ed Ausilio. Al giocatore la città piace e non vorrebbe lasciarla. "Dopo aver perso Eriksen, i nerazzurri hanno un vuoto proprio alla voce mezzala sinistra e quindi la trattativa ha preso corpo", si legge sulla rosea.

(Fonte: gazzetta.it)