Sky – Calhanoglu all’Inter, è fatta! Domani le visite, i dettagli del contratto

Sky Sport aggiorna sulla situazione: accordo trovato tra i nerazzurri e il turco, visite mediche già fissate per il trequartista

Hakan Calhanoglu all'Inter, ci siamo. Dopo il malore di Christian Eriksen, i nerazzurri hanno stretto per regalare un nuovo rinforzo a Simone Inzaghi. In scadenza di contratto con il Milan, Calha ha trovato l'accordo sull'ingaggio con l'Inter per la prossima stagione: firmerà un contratto a 5 milioni di euro a stagione. Accordo trovato tra le parti, i dirigenti nerazzurri hanno accelerato con l'entourage di Calhanoglu proprio nei giorni scorsi e il turco svolgerà le visite mediche nelle prossime ore, come riportato da Sky Sport.