"Se si parla poco di Inzaghi? Io di certo parlo sempre bene del mister: è colui che mi ha portato qui all'Inter. Mi ha chiamato dopo l'Europeo perché mi voleva all'Inter e lo ringrazierò sempre. Poi mi ha messo in questo ruolo di regista. Merita che si parli bene di lui. E' una persona che magari non parla tanto, ma ha un cuore caldo. Sa come parlare ai giocatori. C'è stata una grande crescita di tutti in questi anni".