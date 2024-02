Voglio vincere — "Voglio vincere tanti titoli, è l'obiettivo di ogni calciatore. La seconda stella prima del Milan? Guardiamo avanti piano piano. Ognuno guarda la sua situazione, noi guardiamo a noi stessi. Ripetere il percorso in Champions League? Noi lottiamo su tutti i fronti, è l'obiettivo di tutti. Noi ci siamo. Al Milan non ero ancora pronto per ricoprire questo ruolo, quando Inzaghi me lo ha chiesto invece ho detto subito sì, perché volevo provare in quel ruolo e mi sentivo pronto. E' stato importante per il mio percorso. Il passaggio a Dimarco durante Inter-Juventus? Cercherò sempre quel tipo di passaggio. Non mi piace gestire sempre da dietro, mi piace verticalizzare subito in avanti, giocare veloce, mi piacciono i giocatori che vanno in profondità. Prima che mi arrivasse la palla, avevo già visto Dimarco che correva. E' stata una bella azione. Sappiamo quali sono queste qualità, siamo insieme da anni e ogni anno conosciamo meglio i nostri compagni. In fase difensiva mi piace scivolare, ovviamente prendendo il pallone. Mi piace correre e lavorare. Ho fatto tanti sacrifici e quando faccio queste cose mi diverto. Come faccio a tirare così i rigori? E' un segreto".

Inzaghi — "Se si parla poco di Inzaghi? Io di certo parlo sempre bene del mister: è colui che mi ha portato qui all'Inter. Mi ha chiamato dopo l'Europeo perché mi voleva all'Inter e lo ringrazierò sempre. Poi mi ha messo in questo ruolo di regista. Merita che si parli bene di lui. E' una persona che magari non parla tanto, ma ha un cuore caldo. Sa come parlare ai giocatori. C'è stata una grande crescita di tutti in questi anni".

Fenomeni — "Veron? E' stato un grandissimo giocatore: di lui mi piaceva la cattiveria, oltre ai grandi piedi. Busquets? Grande giocatore, ma ce ne sono altri che mi piacciono di più. Per me è sempre stato lento e a me questi giocatori piacciono di meno. Modric? Tanta roba. Un amico che conosco molto bene, un esempio per la sua età e per quello che ha vinto e che fa ancora. Da lui prenderei la mentalità, la professionalità. Secondo me è anche una persona molto buona, si vede sia in campo che fuori. Xabi Alonso? Mi sono sempre piaciuti i suoi passaggi, simili a quello che ho fatto io contro la Juventus. La sua intelligenza è grande. Pirlo? Il mio idolo: mi piaceva com'era in campo, era sempre tranquillo in qualsiasi situazione. Un idolo. Il mio procuratore mi diceva sempre che mi vedeva come Pirlo. Al tempo non credevo, invece aveva ragione. Ma non possiamo paragonarci: lui è il top, numero uno".

"Voglio restare qui" — "Le offerte dall'Arabia? L'ho già detto, è vero. Ma voglio bene all'Inter. Piero (Ausilio, ndr), il mister e i compagni mi hanno dato una grande mano. Qui è una famiglia enorme. Poi, sono arrivato a parametro zero: alla fine decide sempre la società. Io ho già detto loro: 'Voi decidete, io voglio rimanere qua. Alla fine è vostra la decisione'. Dico questo perché mi sento rinato all'Inter. Ho avuto un periodo difficile personalmente, ma qui mi hanno aiutato. Come uomo mi sento motivato. Mi hanno aiutato i compagni. I tifosi con i loro cori mi hanno dato ancora più energia. Sono emozioni che non si possono spiegare, all'Inter è sempre stato diverso".

(Fonte: DAZN)

