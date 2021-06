Calhanoglu tra Milan, Inter e un’offerta choc: “Pronto ingaggio da 8 milioni”

Il trequartista, eliminato dagli Europei con la sua Turchia, non ha solo le proposte delle due milanesi sul tavolo

Non ci sono solo le proposte di Milan - per il rinnovo - e Inter per l’ingaggio sul tavolo di Hakan Calhanoglu. Le due milanesi si stanno muovendo per il trequartista turco in scadenza di contratto al 30 giugno coi rossoneri, ma non sono le sole. Calha ha da settimane ricevuto un’altra offerta su cui sta ragionando. Come spiega il Corriere dello Sport oggi, “per Calha c'è il corteggiamento dell'Al-Duhail, squadra di Doha, che arriverebbe a offrire addirittura 8 milioni netti a stagione”, si legge.