Inter, super colpo Calhanoglu? Ci sono le condizioni per lo scherzetto al Milan

I nerazzurri sono pronti ad offrire al centrocampista turco i soldi che il Milan non è disposto a concedere

L'Inter è piombata su Hakan Calhanoglu. Il club nerazzurro ha approfittato della fase di stallo nei discorsi sul rinnovo di contratto col Milan ed è pronta ad offrire al turco i 5 milioni che chiede. Spiega la Gazzetta dello Sport: "L’arrivo di Calhanoglu sarebbe un super colpo per l’Inter, tatticamente ma anche economicamente. Nessun costo del cartellino e un ingaggio “recuperabile” già soltanto con l’uscita ormai prossima di Nainggolan, direzione Cagliari. Calhanoglu ha tutte le caratteristiche per essere “l’opportunità” molto cara alla dirigenza nerazzurra, costretta nelle ultime sessioni di mercato a fare di necessità virtù. E non ci sarà bisogno di aspettare il sacrificio del big per chiudere l’operazione e mettere subito una toppa al buco emerso in rosa dopo il dramma Eriksen".