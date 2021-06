Sky – Inter, tentativo in corso per Calhanoglu: i nerazzurri sperano di chiudere

L'Inter, a sorpresa, si muove per Hakan Calhanoglu. Lo riporta Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport

Il club nerazzurro spera di poter prendere il calciatore, il sondaggio della società di Viale della Liberazione è attualmente in corso. Il centrocampista, fresco di eliminazione con la Turchia a Euro 2020, è in scadenza di contratto con il Milan: "Il giocatore al momento è un obiettivo importante, perché potrebbe rappresentare quello che è stato per Simone Inzaghi Luis Alberto alla Lazio. Il giocatore ha caratteristiche perfette insomma per l'Inter del futuro", si legge su gianlucadimarzio.com.