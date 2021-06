Marotta: “Sono ottimista sul futuro dell’Inter. Felice di prolungare il contratto”

Beppe Marotta giura fedeltà all'Inter e spazza via tutte le voci di un suo possibile prossimo addio al club nerazzurro

A Telelombardia, infatti, l'amministratore delegato sport nerazzurro ha inviato questo messaggio, letto in diretta dal direttore Fabio Ravezzani:

"Rimango assolutamente. Sul futuro dell'Inter sono molto ottimista. Confermo la felicità di allungare il contratto con il club", le parole di Marotta. Dunque, avanti con l'attuale dirigenza. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Marotta, Ausilio, Baccin e Samaden sono pronti a restare in sella almeno fino al 2024. Segno di continuità, e di un futuro che, come ribadito dallo stesso Marotta, si prospetta più roseo delle aspettative, per l'Inter.