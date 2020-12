Caressa: “Non convinto che Papu sia lo stesso senza Gasperini. Alcuni calciatori…”

«Non sono convinto che il Papu con Gasperini e quello senza siano uguali. La carriera folgorante l’ha costruita con l’Atalanta». Fabio Caressa ha parlato così del giocatore che è entrato in rotta di collisione con il suo allenatore e potrebbe andare via da Bergamo a gennaio. «Ribadisco che resto un po’ così. Grande giocatore, si è esaltato in CL un anno fa. Ma vedo giocatori che arrivano ad certo livello con alcuni allenatori e poi con alcuni allenatori straripano. Mi risulta che la famiglia Percassi abbia fatto qualche tentativo per riconciliare la situazione», ha aggiunto il giornalista di Skysport. Poi è arrivata la mancata convocazione per la Roma e sono arrivate le parole di Gasperini: “Se si arrabbia un allenatore è un conto, se si arrabbia un presidente è diverso”.

(Fonte: Sky)