Casadei, Chelsea vuole chiudere. Possibile doppio affare: “In trattativa può finire altro nome”

"Da martedì il Chelsea dovrebbe tornare alla carica, questa volta per chiudere, per il promettente Casadei. Il centrocampista, cercato da Nizza e Sassuolo, è un obiettivo concreto dei Blues che finora hanno avanzato due offerte, entrambe rifiutate, da 8 e 10 milioni. L'Inter ne vuole 15, sapendo che non potrà avere il diritto di recompra e che la cessione, a malincuore, del talento classe 2003, dopo quella di Pinamonti, sarà utile per avvicinarsi all'obiettivo del più 60 sul mercato fra entrate e uscite. La sensazione è che un rilancio a 12 più bonus, potrebbe fare centro, ma il rischio che in queste nuove discussioni finisca pure Dumfries è forte. L'olandese non vorrebbe andare via anche per non perdere certezze tattiche (e di spazio) in vista del mondiale. Inzaghi e la dirigenza, stesso discorso di Skriniar, non vogliono lasciarlo partire a questo punto del mercato, ma è evidente che un'offerta vicina ai 50 milioni, potrebbe far vacillare tutti".