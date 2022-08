Via all’Inzaghi 2.0: coraggio in campo e fuori. “Aveva accettato sacrificio Skriniar, ora…”

"Simone Inzaghi non è più soltanto l’allenatore che ha dato bellezza al gioco (e aggiunto due trofei alla bacheca), ma pure qualcosa di più. Dalla panchina ha fatto un passettino avanti, quasi uno scatto emotivo. Le sue parole si sono improvvisamente fatte taglienti e non è un caso. Il coraggio, poi, lo noti anche in campo, quando dalla panchina azzarda un poker di punte per ribaltare il Lecce: era utopia anche solo pensarlo fino a tre mesi fa. Simone, però, non è diverso da ciò che era, semmai ha guadagnato un anno di interismo in curriculum: significa esperienza, ma pure audacia. Così può permettersi di lanciare messaggi un filo scomodi per la proprietà: ad esempio lui sul mercato “non scherza”, lo ha detto sabato dopo aver sofferto più del dovuto al Via del Mare", riporta La Gazzetta dello Sport.