Cassano: “So per certo che Icardi non rimarrà all’Inter. Nel caso in cui tornasse…”

Nel corso di una diretta su Instagram, Antonio Cassano ha parlato anche del futuro di Mauro Icardi . L’ex giocatore è sicuro che l’argentino non vestirà più la maglia nerazzurra: “So per certo che Icardi non rimarrà all’Inter. Ormai è fuori, non vestirà più questa maglia anche nel caso in cui tornasse dal prestito al Paris Saint Germain. Secondo me l’Inter incasserà i 70 milioni dal Psg per Icardi: questa cifra, per un giocatore come lui, te la possono ancora dare. Il valore resta invariato anche se, dopo il Coronavirus, non so chi possa più permettersi certi investimenti. Di sicuro non giocherà nell’Inter“.