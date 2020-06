Cavani, l’Inter c’è ma la super richiesta del Matador stoppa l’affare. E per Tolisso…

In scadenza di contratto con il PSG, Edinson Cavani è alla ricerca dell’ultimo grande contratto della sua carriera e l’Inter è una delle squadre interessate. Il centravanti uruguayano, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, continua a richiedere almeno 12 mln netti a stagione, cifra giudicata troppo alta dall’Inter che non vuole oltrepassare il tetto dei 7,5 più bonus (intorno ai 9 mln) previsti ad oggi per Lukaku ed Eriksen. Ed è proprio per la distanza dal punto di vista economico che la trattativa si è arenata.

TOLISSO – Nelle ultime ore, anche il profilo di Tolisso è stato accostato all’Inter. L’ex Lione sarebbe pronto a dire addio al Bayern Monaco ma è corteggiato anche dal Manchester United. “La pista, vivissima sino a qualche mese fa, sembra ora più fredda anche perché in quel ruolo Marotta e Ausilio adesso sono concentrati su Tonali”, commenta La Gazzetta.