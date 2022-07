CdS – Inter, la cessione di Dalbert a gennaio? Ecco lo scenario

Un nuovo scenario per Dalbert, operato ieri al ginocchio sinistro. Lo svela oggi il Corriere dello Sport, che si sofferma su presente e futuro dell’esterno di proprietà dell’Inter: “Ieri Dalbert è stato sottoposto all’intervento per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro. A breve, il brasiliano avvierà il suo percorso di recupero. Ovviamente, il suo ritorno in campo è rinviato al 2023. Da capire se ci siano margini per un suo trasferimento a gennaio, anche se i tempi sembrano piuttosto stretti”, si legge sul quotidiano.